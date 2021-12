Secondo il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi la manifestazione di interesse di Bper Banca per Banca Carige «presenta termini e condizioni da approfondire» e il livello di ricapitalizzazione richiesto per la banca ligure «non risulta conforme alle previsioni statutarie relative agli interventi del tipo in questione». È quanto si legge in una nota del Fitd, diffusa al termine del consiglio che si è svolto oggi.

Martedì scorso Bper aveva annunciato un’offerta non vincolante al Fitd per acquisire l’88,3% dell’istituto ligure, di cui l’8,3% detenuto da Cassa Centrale Banca, al prezzo di 1 euro, e successivamente lanciare un’opa sul restante capitale. La banca emiliana aveva posto tra le condizioni che il Fondo Interbancario ricapitalizzasse preventivamente Banca Carige per 1 miliardo di euro.