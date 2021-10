Tutti i lavoratori che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid potranno effettuare da domani mattina il tampone gratuito nelle strutture regionali fino a quando riceveranno il green pass sul proprio smartphone, che compare dopo 14 giorni dalla prima somministrazione.

È la misura adottata dalla Regione Liguria, in accordo con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass sul luogo di lavoro, da domani, venerdì 15 ottobre. Lo ha appena annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

La misura sarà retroattiva: anche i lavoratori che negli ultimi giorni hanno deciso di vaccinarsi, ma che non hanno ancora il green pass digitale sul proprio telefono, «verranno rimborsati», precisa Toti. Le modalità non sono ancora state definite.

«Di fronte a una serie di misure parziali che imprese ed enti stanno prendendo per garantire questa transizione nel modo più ordinato possibile − spiega Toti − come Regione, in condivisione con la parte sindacale, riteniamo sia opportuno agire in modo coerente rispetto a quello che è l’obiettivo del provvedimento legislativo sul green pass, cioè considerare il vaccino la fonte primaria dello stesso, e considerare invece il tampone uno strumento residuale, salvo naturalmente chi non può vaccinarsi per motivi di salute».

«Se domani un lavoratore andrà a vaccinarsi, per le successive tre settimane lavorative potrà eseguire i tamponi gratuitamente, in attesa di ricevere il green pass − fa un esempio il governatore ligure − Riteniamo che questa misura possa essere uno “scivolo morbido” per entrare in questo momento complesso».

Toti precisa inoltre che resteranno aperti tutti gli hub regionali per i vaccini e i tamponi, anche sabato e domenica. Gli orari verranno resi noti a breve.