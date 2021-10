«Il florovivaismo mondiale a Euroflora 2022 contribuisce a mandare un messaggio non solo di bellezza e di tecnologia, ma anche di sostenibilità ambientale. La città di Genova sta lavorando per questo».

A dirlo è il sindaco di Genova, Marco Bucci, oggi alla “Giornata dedicata alla promozione internazionale del florovivaismo”, in corso a Nervi, in attesa della prossima edizione della kermesse internazionale (in programma ai parchi di Nervi dal 23 aprile all’8 maggio 2022).

«Ci stiamo preparando per 400 mila, forse 450 mila persone, a Euroflora 2022 − annuncia il sindaco − e potranno arrivare senza auto. Il messaggio che vogliamo mandare è anche di sostenibilità ambientale: e lo faremo mettendo a disposizione un trasporto ecosostenibile per le persone che vorranno venire a vedere la manifestazione. Treni e autobus elettrici. Un messaggio che vuol dire: facciamo un mondo migliore e lasciamo un mondo migliore ai nostri figli».

E sul ruolo di Genova nel panorama dei grandi eventi internazionali, Bucci commenta: «Dopo il successo di questo ultimo Salone Nautico, l’Ocean Race, e ancora Genova capitale europea dello sport nel 2024, la nostra città sta acquisendo sempre più credibilità in termini di manifestazioni internazionali».