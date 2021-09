AlgoWatt, società specializzata nelle soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali, con sede anche a Genova, stringe una partnership strategica con Siemens nelle tecnologie per le costruzioni.

In una nota, la società annuncia di aver ottenuto lo status di “Authorized Technical Partner” da Siemens Divisione BuildingTechnologies, un’iniziativa nell’ambito del programma di partnership qualificata voluto dalla multinazionale tedesca: “In qualità di Authorized Technical Partner – si legge nella nota aziendale – algoWatt ha dimostrato le sue expertise sull’intero ambito dei sistemi di bulding automation, comprese le abilitazioni e autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e quant’altro richiesto da Siemens per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, nonché la capacità di fornire valore ai clienti lungo l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura, attraverso servizi di sviluppo applicativo, programmazione, commissioning e manutenzione di pacchetti software per differenti processi”.

“Questo nuovo status – prosegue la nota – algoWatt rafforza la partnership con Siemens e completa la posizione della società come operatore altamente qualificato nei settori a più alta intensità tecnologica dei sistemi di automazione, in tema di comfort, sicurezza ed efficienza energetica di edifici sia di nuova realizzazione, sia esistenti a destinazione residenziale, terziaria e industriale”.

A seguito dell’annuncio questa mattina il titolo dell’azienda, quotata alla Borsa di Milano, è stato fermato in asta di volatilità a +19,67% e ha chiuso la giornata di contrattazioni a +10,66%.