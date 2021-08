Un bando per formare dal punto di vista imprenditoriale le compagnie artistiche, rendendole autonome e organizzate anche sotto l’aspetto manageriale. Start and Go, ideato da Sergio Maifredi, direttore artistico del Teatro Pubblico Ligure, è lanciato dal Comune di Genova con una dotazione di 50 mila euro. Sosterrà otto formazioni artistiche che, da ottobre, saranno accompagnate in un percorso di formazione manageriale.

Il bando sarà pubblicato a giorni sul sito del Comune di Genova. Si rivolge a tutte le compagnie artistiche d’Italia, non solo genovesi, e potranno partecipare anche soggetti non ancora costituiti formalmente al momento della presentazione della candidatura. L’obiettivo è rafforzare il panorama teatrale ligure, oltre a integrare nuovi soggetti nel circuito cittadino. «In fase di call abbiamo deciso di accettare anche le candidature di giovani che ancora non si sono costituiti formalmente in gruppo − sottolinea l’assessore comunale alle Politiche culturali, Barbara Grosso − Ciò contribuirà a far venire alla luce realtà potenziali che ancora non ci sono ma che potrebbero rappresentare nuova linfa nel futuro panorama artistico e culturale».

Una prima call individuerà i nuovi soggetti che saranno i protagonisti del progetto: dopo la selezione, verranno attivati dei percorsi di formazione con gli esperti di Hangar, progetto voluto dall’assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte e realizzato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, che dal 2014 si occupa di supporto e sviluppo del comparto culturale.

«Si tratta di dare una visione ampia a chi si affaccia alla professione − osserva Sergio Maifredi, presidente e direttore artistico del Teatro Pubblico Ligure − con la concretezza che occorre per fare un ragionamento d’impresa e gettare le basi per costruire una realtà solida dentro cui realizzare i propri sogni. Lo scenario è cambiato rispetto a vent’anni fa, oggi tutto è molto più frammentato. Occorre sapersi dotare di strumenti artistici, ma anche manageriali e progettuali e saper leggere il territorio e le opportunità che offre. Genova, con questo bando, vuole porsi come punto di riferimento a livello nazionale».

Project management, fundraising, consulenza aziendale e organizzativa, digital marketing: sono molti i temi sui quali Hangar, insieme al Comune e a Teatro Pubblico Ligure, affiancherà i giovani selezionati.

Il percorso completo prevede tre incontri intensivi all’avvio su tutti i temi riguardanti lo spettacolo dal vivo, seguiti da un affiancamento online e altri cinque incontri. La conclusione è prevista a giugno 2022.