«Lanciamo un appello al sindaco di Genova perché anche la nostra città, come molte altre in Italia, si attivi per accogliere i profughi che arriveranno dall’Afghanistan grazie ai corridoi umanitari per garantire a queste persone i diritti civili universalmente riconosciuti».

È quanto si legge in una nota sottoscritta da Cristina Lodi, consigliera comunale del Pd di Genova.

«Le donne e i bambini in Afghanistan non possono venir abbandonati – conclude Lodi – la città di Genova deve essere a fianco delle nostre associazioni di cooperazione internazionale che da sempre operano in queste aree e che oggi più che mai sono coinvolte in questa fuga disperata verso la libertà di migliaia di afghani».