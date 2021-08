Il cantiere sul tratto autostradale dell’A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, che da lunedì sta creando molti disagi agli automobilisti, sarà smantellato entro sabato mattina.

La notizia, resa nota dall’agenzia Ansa, è stata confermata al termine di una riunione in prefettura a cui hanno partecipato Aspi e gli enti locali.

“È emerso – si legge nella nota dell’agenzia di stampa – che i lavori in tre gallerie su un tratto compreso tra l’aeroporto e Prà procedono in modo più veloce del previsto e l’autostrada potrà riaprire con quattro giorni di anticipo rispetto ai tempi stabiliti. Anche oggi, anche se in modo minore, proseguono i disagi che nei giorni scorsi hanno costretto automobilisti e tir in lunghe attese in coda”.

«Rimane una possibile criticità nella giornata di domani, venerdì 20 agosto, in cui ci aspettiamo traffico sostenuto: per questo l’appello che rivolgiamo ai cittadini è di rimandare il più possibile le partenze a sabato mattina, quando saranno ripristinate le due corsie per senso di marcia», commenta l’assessore regionale Giacomo Giampedrone.