«È un successo e lo è ancor di più perché siamo riusciti a intercettare molti indecisi che erano qui ieri sera a vaccinarsi. Segno che la comunicazione e la persuasione che il nostro sistema ha messo in campo funziona. Questa open night è un’opportunità in più per le persone che hanno un impegno durante il giorno o per chi magari aveva un’incertezza e ha deciso d’impulso di farlo. Siamo molto soddisfatti. Da oggi sarà possibile farlo sempre e ovunque e, allo stesso modo, abbiamo predisposto linee vaccinalo preferenziali per i marittimi. Insomma, dobbiamo vaccinarci tutti e arrivare a settembre preparati. Questo è l’obiettivo».

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ieri sera all’hub della Fiera di Genova per la open night vaccinale, organizzata in contemporanea nei cinque hub su tutto il territorio e destinata ai liguri non ancora prenotati per fare la prima dose di vaccino Pfizer o Moderna.

In Asl 2, per esempio, alle 21,30 l’open night registrava già 150 vaccinati. In maggioranza cittadini giovani. “Nonostante la fatica – si legge nella nota Asl – gli operatori si sono detti molti soddisfatti dell’iniziativa e pronti a ripeterla”.

«Non dobbiamo farci trovare impreparati a settembre − ribadisce Toti − quando riapriranno le scuole e si tornerà tutti al lavoro nelle città. Abbiamo un’arma efficace che è il vaccino, abbiamo le dosi che oggi non mancano: farsi trovare impreparati sarebbe colpevole da parte di ogni cittadino. In Liguria oggi se ti prenoti vieni vaccinato nel giro di poche ore, se ti presenti in un hub senza prenotazione vieni vaccinato immediatamente, se hai un impegno impellente, come i marittimi che devono ripartire con le navi, hai una corsia preferenziale. Oggi vaccinarsi è solo una scelta individuale, non ci sono più scuse».