I rappresentanti delle sigle sindacali Fiom, Fim e Uilm di LaerH hanno incontrato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, a proposito della delicata situazione nella quale versano i 45 dipendenti, gran parte dei quali, oggi, in cassa integrazione.

In una nota congiunta, affermano Gaetano Pollacci della Uilm, Giammarco Ballone della Fiom e Mauro Rinaldi della Fim: “Chiediamo al sindaco Tomatis, che ci ha sempre dimostrato vicinanza, di sostenerci in questo percorso e di perorare la nostra causa nelle sedi opportune. La LaerH ha 45 lavoratori, ai quali scadrà la cassa integrazione il prossimo 26 settembre. A quel punto il rischio di essere licenziati sarà concreto”.

“Quello che chiediamo è di non interrompere il ciclo produttivo in attesa che si sblocchi la vendita di Piaggio e che, nel frattempo, la proprietà cerchi altre commesse al di fuori della Piaggio Aerospace. Siamo pronti ad andare avanti al fine di essere ascoltati e non far calare l’attenzione sulla nostra situazione”.

Il sindaco Tomatis afferma: «Quella di LaerH è una situazione che va assolutamente presa in mano e risolta nel più breve tempo possibile. Stiamo parlando di 45 lavoratori, ma anche delle loro famiglie, che rischiano, a fine settembre, di trovarsi in gravissime difficoltà. Non solo strettamente legata ai lavoratori LaerH, vi è anche la sorte dei lavoratori della Piaggio che, senza le componenti prodotte da questa azienda rischierebbero di subire, a ruota, gravi ripercussioni».

«Come sindaco della città nella quale la Laerh, vera e propria eccellenza per il nostro territorio e non solo, si è insediata, faccio appello a tutti i rappresentanti politici e alle istituzioni competenti affinché ciascuno, senza colori politici o dinamiche di partito, faccia la sua parte per risolvere il problema, ognuno nelle proprie sedi istituzionali. Sarò sempre al fianco dei lavoratori».