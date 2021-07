Presente nei nostri mari tutto l’anno, la sua cattura è più comune durante la primavera e l’estate fino a settembre: parliamo della palamita, che assomiglia al tonno rosso e ne è considerata la parente povera. In effetti lo è ma soltanto perché costa molto meno: le palamite, i tonnetti alletterati, i tombarelli (o boniti) e il tonno rosso appartengono tutti e quattro alla famiglia “Scombridae” e si assomigliano per il sapore e la resa in cucina. Il tonno rosso, più costoso, rispetto alle tre specie, raggiunge dimensioni molto maggiori e di conseguenza in certe ricette può rendere meglio ma in sostanza è questione di gusti.

Degli Scombridae “minori” ci siamo già occupati ( vedi qui ), anche perché le ricette che li riguardano sono molte. Oggi tratteremo dei filetti di palamita, tonnetti o boniti, alla salsa, usando, per comodità, l’unico termine di palamita.

Il punto di partenza è pulire il pesce senza buttare via, come avviene quasi sempre, il fegato con le altre frattaglie, visceri, ecc… che non si utilizzano. Chiedete al pescivendolo di decapitare, sventrare, spellare e togliere la spina dorsale alla vostra palamita, conservando il fegato a parte: non è facile per chi non è pratico distinguerlo dal resto, in mezzo al sangue scuro che caratterizza questi pesci.

Ora lasciate i filetti in frigo, in abbondante acqua fredda, per un’ora: eliminerete così gran parte del sangue.

A questo punto, per quanto riguarda la nostra ricetta, potete scegliere uno dei numerosi modi di preparare la palamita & c: arrosto, grigliata, al cartoccio, al vapore, bollita. Quello che preferite. A nostro avviso per la nostra ricetta il modo migliore, anche in considerazione del rapporto risultato/lavoro, è la bollitura. Questi pesci sono così saporiti che richiedono soltanto la temperatura necessaria per cuocere. Acqua, sale e due foglie alloro bastano, non occorrono neanche sedano, carota cipolla, grani di pepe nero che molte ricette consigliano. Basta soltanto fare attenzione al tempo di cottura, se si esagera la carne da soda diventa stopposa e perde fragranza. Poiché i tempi di cottura dipendono dalle dimensioni del pesce non possiamo fare altro che raccomandarvi di metterlo nell’acqua fredda, tenere il fuoco basso e controllare spesso i filetti. In genere bastano venti minuti di bollitura ma la variabilità è alta.

Una volta cotti, i filetti vanno lasciati intiepidire nella loro acqua e poi asciugati (potete anche tamponarli con carta da cucina). Intanto bisogna pensare alla salsa. Per il fegato di una palamita di un kg tritiamo finemente una cipolla rossa, pestiamo un’acciuga salata e mettiamo il tutto a cuocere in abbondante olio d’oliva extravergine, in un tegamino dal bordo alto. Quando l’acciuga sarà sfatta, il che richiede pochi secondi, aggiungiamo il fegato, bagnandolo con un po’ del brodo del pesce che avremo conservato e tenuto a bollire in un pentolino. Si procede a fuoco molto basso, rivoltando spesso il fegato e bagnandolo con il brodo bollente. Quando, dopo pochi minuti, il fegato sarà cotto, con un mixer a immersione ne faremo una crema, aggiungendo brodo se occorre. Controlliamo se il sale va bene e arricchiamo il composto con un trito di due cucchiai di capperi conservati sotto sale e lasciati un’ora in acqua, e la salsa è pronta. Alcuni mettono anche un po’ di buccia di limone grattugiata. Condite i filetti della palamita con un filo di olio, e ponete sopra o accanto a ciascuno di essi, la salsa necessaria. Non ne occorre molta, il suo sapore è piuttosto deciso. Potete anche lasciarla nella salsiera, si conserverà più calda.

Che cosa bere con questa ricetta? Potreste provare un Golfo del Tigullio Rosato.

Placet experiri!