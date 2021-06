Slow Fish a Genova dall’1 al 4 luglio con stand in tutta la città

Slow Fish torna a Genova dall’1 al 4 luglio. La manifestazione biennale organizzata da Slow Food e Regione Liguria quest’anno va oltre il tradizionale allestimento di piazza Caricamento e – anche per ragioni di sicurezza – si allarga a tutta la città, con stand anche in piazza della Vittoria, de Ferrari e Matteotti.

I partner Partner dell’edizione 2021 di Slow Fish sono BBBell, Fpt Industrial, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Reali Mutua e UniCredit, a cui si affiancano InKind e Green partner. Proprio nell’ambito di Slow Fish, Fpt Industrial presenta in piazza de Ferrari l’installazione Consider yourself as a guest (Cornucopia) immaginata dall’artista statunitense Christian Holstad. L’opera, presentata nel 2019 alla Biennale d’Arte di Venezia e ad Artissima a Torino, riproduce una grande cornucopia, simbolo antico di fortuna e di abbondanza realizzata interamente con rifiuti plastici. L’artista, la cui ricerca si distingue per una particolare attenzione ai temi del consumo e il suo effetto sul mondo, ribalta la metafora di questa immagine iconica che acquisisce così un inedito senso negativo di “eccesso”. Il progetto si pone come una riflessione sull’urgenza di affrontare l’inquinamento dei mari di tutto il mondo, letteralmente “portando a galla” un problema di assoluta attualità e non lasciandolo nascosto nei fondali del mare.

I cicli dell’acqua saranno il filo conduttore dell’evento che, come ogni edizione, unirà l’anima educativa e quella gastronomica: espositori e aree istituzionali regionali si alterneranno a food truck, birrifici, laboratori del gusto e appuntamenti a tavola.

Gli stand saranno aperti dalle 11 alle 22.

Il 3 4 luglio Genova ospiterà anche il congresso nazionale di Slow Food Italia: attesi oltre 250 delegati provenienti da tutta Italia, mentre gli altri 500 delegati potranno seguire l’evento collegandosi in diretta.

Proprio il digitale è stato il canale che ha aperto la strada a Slow Fish 2021: dal 3 giugno una serie di appuntamenti online hanno dato il via alla manifestazione e i contenuti, ancora disponibili, hanno coinvolto esperti da tutto il mondo.

La manifestazione

Piazza Caricamento

Nel cuore storico della manifestazione, piazza Caricamento, troviamo alcuni stand regionali, istituzionali e i pescatori e artigiani riuniti in una collettiva di espositori della Liguria: tutti i giorni lo stand dei Flag Gac Liguria si anima di laboratori, dibattiti e dimostrazioni che accendono i riflettori sul mondo del pesce e della pesca ligure. E ancora, il percorso interattivo Fish’n’Tips, incentrato sulla biodiversità marina, sull’effetto dei cambiamenti climatici sui mari e sugli oceani. Previste iniziative anche per i più piccoli. Non mancherà l’area gastronomica, con i food truck e gli stand dei birrifici, che saranno presenti anche in piazza Matteotti e in piazza della Vittoria, dove sono in programma le degustazioni in enoteca. Eataly Genova ospita Appuntamenti a Tavola, quattro cene con altrettanti chef italiani.

Piazza Matteotti e piazza de Ferrari

Qui troviamo gli espositori dei Mercati della Terra, in rappresentanza dei progetti attivi in Liguria, Lombardia e Piemonte, che seguono i principi di Slow Food. Anche qui non mancheranno stand enogastronomici. Piazza de Ferrari ospita la Regione Liguria, con uno stand che raccoglie i protagonisti della filiera del mare: pescatori, artigiani, ristoratori.

Piazza della Vittoria

Nell’enoteca allestita in piazza della Vittoria si potrà scegliere tra oltre 300 etichette delle aziende vitivinicole che fanno parte del club della Banca del Vino di Pollenzo, selezionate tra quelle recensite nella guida Slow Wine. Sempre qui sono in programma i Laboratori del Gusto: sette appuntamenti tra venerdì 2 e domenica 4 luglio. I posti si possono prenotare alla reception eventi di piazza della Vittoria.