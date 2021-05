Ericsson e Leonardo hanno avviato una collaborazione per esplorare e sviluppare soluzioni 5G e nuovi modelli di business per applicazioni che spaziano dall’industria, alla sicurezza pubblica, alle infrastrutture critiche.

L’accordo, di portata sia domestica sia internazionale, mira a promuovere soluzioni che consentano alle industrie di trasformare le proprie operazioni, aumentare la sicurezza e la protezione e fornire prodotti e servizi innovativi. I casi di utilizzo di nuova generazione richiederanno dalle reti mobili 4G e 5G soluzioni più affidabili e ad alte prestazioni.

Con questa collaborazione Ericsson e Leonardo condivideranno capacità e competenze di ricerca e sviluppo che abbracciano la sicurezza informatica, le reti e i servizi 5G.

La partnership riguarderà anche la cyber security, laddove le minacce informatiche stanno diventando sempre più complesse, in particolare per le infrastrutture critiche strategiche. Per alcuni progetti e opportunità specifici la collaborazione sarà aperta anche agli operatori e ad altri partner dell’ecosistema.

Enrico Savio, chief strategy & market intelligence officer di Leonardo, commenta: «L’accordo mette insieme due grandi operatori, rispettivamente nella tecnologia 5G e nella sicurezza informatica, per accelerare la fornitura di comunicazioni più efficaci, sicure e affidabili. Questo andrà a vantaggio delle comunità, delle organizzazioni pubbliche e private, permettendo loro di sentirsi più sicure e protette, come tracciato negli obiettivi del piano strategico della nostra azienda “Be Tomorrow – Leonardo 2030”. Unendo le rispettive competenze, Ericsson e Leonardo creeranno le condizioni strategiche affinché entrambe le società possano crescere nel settore mission-critical e generare un elevato livello di innovazione, che cambierà il nostro modo di fare business».

Emanuele Iannetti, presidente e amministratore delegato di Ericsson in Italia, dichiara: «Il 5G ha il potenziale di accelerare la digitalizzazione delle industrie e far evolvere i servizi pubblici mission critical. Stiamo unendo le forze con Leonardo per ottenere una visione complementare delle richieste del mercato e dei driver di business, portando la digitalizzazione al livello successivo. Attraverso l’esperienza congiunta che matureremo grazie a questa partnership, saremo in grado di aumentare l’impatto di ciò che facciamo per i nostri clienti».

La cooperazione tra Ericsson e Leonardo consentirà inoltre l’integrazione e l’interoperabilità con le comunicazioni digitali a banda stretta (narrowband). Ciò avverrà utilizzando le tecnologie LTE e 5G per progettare e sviluppare soluzioni che forniranno ai “first responders”, come vigili del fuoco, personale del servizio medico di emergenza e poliziotti, comunicazioni veloci e sicure per salvare vite umane. Oltre alle infrastrutture a banda stretta, tali soluzioni possono supportare casi d’uso più avanzati e servizi mission-critical come video in tempo reale, uso massiccio di sensori e realtà aumentata. In base all’accordo, le soluzioni sviluppate congiuntamente possono essere integrate nell’offerta di Comando & Controllo di Leonardo per portare i vantaggi chiave della banda larga mobile nelle operazioni quotidiane degli utenti della sicurezza pubblica.