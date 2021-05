Al via domani, martedì 1 giugno, il nuovo collegamento Genova-Tirana, operato da Wizz Air. Il volo collegherà Genova con la capitale albanese due volte a settimana, il martedì e il sabato. «L’aspettativa è quella di trasportare circa 30 mila passeggeri all’anno», dichiara George Michalopoulus, chief commercial officer di Wizz Air.

La compagnia, fondata nel 2004, ha effettuato importanti investimenti in Italia, specie nell’ultimo anno, con l’apertura di cinque nuove basi: «Un’espansione che ha interessato anche Genova, con questo primo volo per Tirana − spiega Michalopoulos − Una base strategica per noi, dalla quale si dirama un’ampia rete di collegamenti aerei in Europa e in Italia: all’appello mancava solo il capoluogo ligure».

Il dialogo con il Cristoforo Colombo sulla possibilità di aggiungere nuove destinazioni è aperto: «Per il momento non c’è nulla di pianificato, ma stiamo ragionando con l’Aeroporto per possibili nuovi collegamenti: a ottobre scorso ci siamo posizionati come terzo vettore per ciò che riguarda il traffico domestico, nuovi voli da Genova potrebbero quindi riguardare anche destinazioni italiane».

Nonostante gli effetti della pandemia, la compagnia ha retto: «Grazie alla nostra alta disponibilità finanziaria, pari a 1,6 miliardi a inizio pandemia, abbiamo affrontato il periodo di crisi con un atteggiamento diverso rispetto ad altre realtà − afferma il cco − Abbiamo proseguito con il rinnovamento ecofriendly della flotta, che si compone di circa 140 aeromobili. Non ci siamo mai fermati, anche durante il lockdown della scorsa primavera, volando ad aprile e a maggio. Certo, in generale il traffico passeggeri in generale è sceso, ma abbiamo retto il colpo: nei mesi invernali, durante i quali generalmente si viaggia meno, abbiamo subito un calo del 20%, mentre ad agosto 2020 abbiamo registrato un +80% rispetto allo stesso mese del 2019».

Foto in apertura: Pagina Facebook Wizz Air