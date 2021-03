Wizz Air, tra le principali compagnie aeree a livello europeo, opererà un nuovo collegamento Genova-Tirana. Il nuovo volo, dall’1 giugno, sarà attivo due volte alla settimana, il martedì e il sabato, e verrà operato nella stagione estiva e in quella invernale.

Il volo è già in vendita con tariffe a partire da 24,99 euro a tratta, tasse e supplementi inclusi.

Wizz Air ha avviato la sua attività a maggio 2004. Nel 2015, in occasione del suo 11esimo anniversario, la compagnia ha annunciato un ringiovanimento completo del brand, con nuovi servizi e una nuova livrea, posizionandosi tra le migliori compagnie aeree in Europa. Oggi ha una flotta di 137 aeromobili con un’età media di poco superiore ai 5 anni, e offre più di 900 rotte, in particolare da e per i Paesi del centro ed Est Europa. Nel 2020 Wizz Air si è aggiudicata il titolo di migliore compagnia aerea low cost d’Europa della classifica di Airlineratings.

«Il collegamento – commenta Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova – consentirà di volare tra Genova e Tirana ai tanti cittadini albanesi residenti nel Nord Ovest, ma sarà un volo utile anche alle aziende con interessi nel Paese balcanico e ai turisti che sempre di più visitano l’Albania per il suo mare e per le sue bellezze storiche e naturalistiche. Speriamo che questo sia il primo passo di una lunga e proficua collaborazione che in un prossimo futuro possa portare nuove rotte Wizz Air nel nostro scalo».