I colori di Gruppo Boero per il più grande tricolore realizzato nella storia del nostro Paese: si tratta della copertura del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, che si è mostrato per la prima volta al pubblico di tutto il mondo martedì scorso, con i suoi tre scafi rovesciati verde, bianco e rosso.

L’esposizione si svolgerà dall’1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Gruppo Boero, partner ufficiale del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, partecipa all’attesa manifestazione mettendo a punto materiali d’eccellenza utili per decorarne sia gli esterni che alcune aree degli interni.

Proprio per i 2.100 mq che compongono gli scafi del tricolore, sono stati necessari oltre 10 mila litri di prodotti: per questa simbolica parte dell’architettura, sono stati formulati un verde, un rosso e un bianco che riproducono rigorosamente i colori ufficiali della bandiera italiana.

Sopra a questi colori è inoltre stato applicato un bianco perla trasparente, formulato ad hoc dai laboratori del Gruppo e attentamente selezionato dai progettisti per ottenere uno scenografico effetto di movimento della bandiera. Il tutto per valorizzare al meglio il tricolore personalizzandolo in modo unico. Gli scafi sono connessi tra loro da una copertura complessa che assolve a mediazione tra esterno e interno per aspetti climatici, illuminotecnici e acustici.

Per le delicate operazioni di verniciatura, Gruppo Boero ha anche assicurato la presenza di suoi tecnici specializzati a sovrintendere tutte le operazioni, per garantire un risultato impeccabile.

L’azienda è impegnata non solo nella fornitura di prodotto già in gamma, ma anche nella ricerca e sviluppo di soluzioni ancora più innovative e sostenibili da proporre in questa speciale occasione, soprattutto per la decorazione di alcune aree interne, come l’area vip, l’auditorium, l’educational lab e il foyer.

credits foto in apertura: ©MASSIMO SESTINI PER @ITALYEXPO2020