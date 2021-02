«Abbiamo deciso di prendere alcune misure per garantire la tenuta sotto controllo dell’ incidenza del Covid, che soprattutto a Ventimiglia e Comuni limitrofi desta qualche preoccupazione essendo doppia rispetto al resto della Liguria». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa sera.

«L’ordinanza – ha precisato Toti – entrerà in vigore mercoledì 24 febbraio e terminerà venerdì 5 marzo e prevedrà da mercoledì a venerdì la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado a Ventimiglia e Sanremo. Solo per Ventimiglia e Comuni limitrofi entreranno in vigore alcune misure come i divieto di asporto, il divieto di vendita di alcolici, il divieto di assembramenti, il divieto di spostarsi fuori Comune, facoltà per i sindaci di adottare ulteriori misure restrittive in ambito urbano. ».

«Riteniamo che dieci giorni di misure restrittive possano raffreddare il picco pandemico» ha concluso Toti, ribadendo che il Governo ha garantito i ristori nazionali per tutte le attività economiche danneggiate “. Prevista l’ apertura a Ventimiglia di un nuovo centro tamponi.