È franato questo pomeriggio il terreno che ospitava il cimitero di Camogli, un costone a picco sul mare è caduto in acqua trascinando centinaia di bare che si sono schiantate sulla scogliera. A dare l’allarme sono stati alcuni operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di alcuni colombai. Il cimitero si trova lungo la strada che da Recco raggiunge il cimitero. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Rapallo. Non sono ancora chiare le cause del crollo del terreno che ospita il cimitero.

Il sindaco Francesco Olivari sta coordinando la messa in sicurezza della zona. Sono iniziate le verichiche per accertare se il terreno circostante sia stato interessato dal cedimento Sul posto anche il nucleo specializzato per la prevenzione del rischio biologico della Asl.

Sul posto anche l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che parteciperà a un punto sulla situazione in Comune previsto per le 18.15. La Regione poco tempo fa aveva stanziato 400 mila euro proprio per interventi che riguarderebbero il consolidamento di un parte di terreno di quella zona.