Ici, Italiana Costruzioni Infrastrutture, si è aggiudicata l’appalto del primo stralcio funzionale del Terzo Lotto della variante Aurelia, dallo svincolo di via del Forno allo svincolo di Buonviaggio.

L’azienda ha ottenuto un punteggio complessivo di 96,27 e un ribasso percentuale offerto del 13,417%, per un importo pari a 38.210.874,77 euro.

A questa somma devono aggiungersi 2.430.000 euro per oneri relativi alla sicurezza e 132.396 euro per oneri relativi al protocollo di legalità, entrambi non soggetti a ribasso.

«Ora è ufficiale, è stato appaltato il completamento del primo stralcio funzionale al terzo lotto della variante Aurelia − commenta il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini − La “nuova Aurelia” è fondamentale per il nostro territorio, perché garantirebbe un nuovo snodo viabilistico che alleggerirebbe il centro storico dal traffico e vie preferenziali per tutte le attività logistiche e produttive. Non solo, chiaramente con il nuovo progetto del Felettino, i collegamenti con il nuovo ospedale sarebbero immediati su tutto il territorio provinciale. Un’occasione di sviluppo su cui dobbiamo continuare a insistere con il governo affinché si proceda con le altre gare per gli altri lotti».