Cronos Capital Partners, holding di partecipazioni interamente controllata dai soci fondatori Alessandro Besana e Lorenzo Bovo e dall’associate Nicola Ambrosio, ha perfezionato l’ingresso nel capitale di Everton, società genovese di eccellenza del Food&Beverage, market leader nella produzione di tè, tisane e preparati solubili per il segmento private label della gdo. La società ha stabilimenti produttivi in Italia, Croazia e India e una joint venture commerciale basata negli Usa.

L’operazione, finalizzata tramite una nuova società veicolo partecipata, oltre che da Ccp, da investitori privati di primario standing legati al mondo dell’imprenditoria italiana e dell’alta finanza, è avvenuta principalmente attraverso la sottoscrizione di un importante aumento di capitale finalizzato alla crescita dell’azienda sui mercati internazionali per linee interne ed esterne.

L’obiettivo principale della partnership è sostenere il piano di sviluppo di Everton attraverso investimenti per finanziare operazioni di acquisizione in società italiane ed estere attive nello stesso segmento di mercato in cui opera il Gruppo Everton. Un settore che, in Italia, vale complessivamente circa 300 milioni di euro.

Cronos Capital Partners supporterà inoltre il gruppo nello sviluppo di nuove linee produttive e nell’incremento della capacità installata negli stabilimenti di Everton e delle sue controllate, oltre a sostenerne la crescita commerciale in Italia e all’estero.

Filippo e Federico Dodero rimarranno alla guida del Gruppo, garantendo continuità aziendale congiuntamente a Federico Figini, cfo di Gruppo.

Rilevata nel 1993 da Marco Dodero e Riccardo Donelli, imprenditori con oltre 50 anni di esperienza nel settore bevande e alimentari, sotto la guida della seconda generazione, Everton ha saputo adattarsi alle dinamiche di un mercato sempre più competitivo, diventando il market leader indiscusso in Italia nel segmento private label, servendo le principali insegne della grande distribuzione organizzata.

Nel corso degli ultimi anni Everton è diventata il player di riferimento nella produzione e nel confezionamento di tè e tisane in filtro e preparati solubili per i principali operatori italiani ed esteri attivi nella gdo, traguardando per il 2020 un volume d’affari superiore ai 30 milioni di euro con più di 200 addetti operativi nel mondo e registrando, nell’ultimo quinquennio, un tasso di crescita medio annuo a doppia cifra.

Risultati che sono stati raggiunti grazie alla capacità di innovazione del modello di business e agli investimenti realizzati negli ultimi dieci anni: Federico e Filippo Dodero hanno saputo integrare la società a livello di filiera produttiva, avviando uno stabilimento in India e una partnership industriale in Croazia con una società attiva nella coltivazione di camomilla ed erbe medicinali di cui la stessa Everton è azionista. «Cronos Capital Partners ha dimostrato fin da subito una profonda conoscenza del nostro settore e delle relative dinamiche di business − dichiarano − Siamo convinti che un investitore con le caratteristiche di Cronos Capital Partners sia la soluzione più adeguata per esprimere al meglio il potenziale di crescita di Everton. Stiamo già lavorando insieme per portare all’interno del perimetro societario possibili target di matrice internazionale allineati alla strategia di crescita che vogliamo implementare».

“In un contesto di mercato particolarmente complesso a causa della pandemia Covid-19, Everton ha dimostrato di aver sviluppato un modello di business resiliente e fortemente anti-ciclico. Tipologia di prodotto sviluppato, posizionamento di mercato e canale distributivo, rappresentano i key pillars del razionale strategico di investimento che ci ha spinto a perfezionare questa seconda operazione. Un modello di business evoluto, sostenuto da un’attenta politica commerciale di servizio al cliente, il controllo della filiera e delle relative certificazioni costituiscono gli ingredienti che hanno permesso alla società di dare un forte impulso alla crescita realizzata negli ultimi anni”, dichiarano da Cronos Capital Partners.

Nell’operazione, Cronos Capital Partners è stata assistita da Vitale&Co in qualità di financial advisor, da Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per gli aspetti legali, Deloitte per quanto concerne la due diligence finanziaria e fiscale nonché la struttura fiscale dell’operazione, Long Term Partners/OC&C Italy per la due diligence di Business e dallo Studio RMU Tax Lex per la strutturazione della catena societaria.

Everton e i suoi azionisti sono stati assistiti da Equita K Finance, partner italiano di Clairfield International, in qualità di financial advisor e dallo studio legale e tributario Russo De Rosa Associati per tutti gli aspetti legali e fiscali dell’operazione.

Cronos capital partners

Cronos Capital Partners è una holding di partecipazioni interamente controllata dai soci fondatori Alessandro Besana e Lorenzo Bovo e dall’associate Nicola Ambrosio, specializzata nella strutturazione di operazioni di maggioranza nell’asset class del private equity con focus su aziende industriali di eccellenza con fatturato compreso tra 20 e 40 milioni di euro.

Cronos Capital Partners ha sviluppato una piattaforma di investimento unica in Italia che vede la partecipazione di investitori privati di primario standing legati al mondo dell’imprenditoria italiana e dell’alta finanza.

A oggi Cronos Capital Partners ha realizzato due operazioni di maggioranza investendo capitali per un ammontare superiore a 35 milioni di euro.

Everton

Rilevata nel 1993 da Marco Dodero e Riccardo Donelli, imprenditori con oltre 50 anni di esperienza nel settore food & beverage, nel corso degli ultimi anni sotto la guida della seconda generazione, Everton è diventata il player di riferimento nella produzione e nel confezionamento di tè e tisane in filtro e preparati solubili per i principali operatori italiani ed esteri attivi nella gdo.

Il gruppo, che propone al mercato oltre 500 referenze suddivise tra il segmento private label e il marchio Everton, traguarda per il 2020 un volume d’affari superiore ai 30 milioni di euro, con export in particolare verso Paesi europei, Stati Uniti, Australia e Middle East.

Gli addetti operativi nel mondo sono oltre 200, impiegati nei tre stabilimenti produttivi situati, rispettivamente, in provincia di Alessandria (lavorazione e confezionamento dei prodotti solubili), in India (lavorazione e confezionamento del tè) e in Croazia (lavorazione e confezionamento di infusi e tisane).