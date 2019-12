Esselunga a Genova, via ai lavori a gennaio 2020: in questi giorni è stato completato l’iter amministrativo che consentirà di partire all’inizio del prossimo anno con gli interventi per la realizzazione di un supermercato di 1495 metri quadri di superficie netta di vendita in via Piave, che avrà tutti i reparti di Esselunga e offrirà un servizio di bar e ristorazione nelle vicinanze.

Si tratta del primo punto vendita del marchio a Genova, il secondo in Liguria dopo la Spezia. La conclusione dei lavori e l’inaugurazione sono previste entro la fine del 2020.

«L’apertura del primo punto vendita Esselunga a Genova – commenta Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria – è un’altra promessa mantenuta e una boccata di ossigeno ai genovesi sul fronte della concorrenza un elemento che porta con sé, come naturale conseguenza, un miglioramento dei servizi e delle opportunità per il cittadino e un abbassamento dei prezzi al consumo».

Il nuovo marchio, secondo Toti, porterà soprattutto «vantaggi sul fronte dell’occupazione» rafforzando il trend che si sta costruendo in Liguria, regione che secondo i dati Istat, nel terzo trimestre del 2019 «vede un aumento degli occupati dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2018 e del 2,6% rispetto al secondo trimestre 2019»

Sull’apertura del nuovo punto vendita di Esselunga è intervenuto anche il sindaco di Genova Marco Bucci: «Sin da quando abbiamo cominciato a lavorare per la città abbiamo sostenuto l’esigenza di aprire il mercato della media distribuzione a nuovi marchi e auspicato un insediamento di Esselunga a Genova. Abbiamo lavorato a lungo per avere un marchio così importante in città che riuscirà a creare nuove opportunità di lavoro per tanti e, auspichiamo, a creare una concorrenza tale da permettere un significativo beneficio ai genovesi. Il dinamismo economico e la crescita occupazionale sono il traino del nostro sviluppo e della nostra visione».

«Siamo molto soddisfatti che questo iter si sia compiuto in tempi relativamente brevi – dichiara Cesare Boiocchi, direttore Sviluppo Esselunga – grazie alla stretta collaborazione con gli uffici comunali supportati dalla parte politica».