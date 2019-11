Il castagnaccio si può considerare un piatto-bandiera della Liguria, come le torte di verdura, le farinate, il pesto, e altri, anche se è tradizionale delle zone appenniniche di Piemonte, Toscana, Emilia oltre che della nostra regione. Il fatto è che dall’entroterra, dove la castagna per secoli ha permesso alle popolazioni di sopravvivere, questo dolce si è diffuso nelle città costiere e ha allietato l’infanzia di molti di noi, anche in periodo di boom economico.

Oggi il castagnaccio è un po’ spinto ai margini dall’alluvione di dolci di tutta Italia e quasi di tutto il mondo che ci possiamo permettere. E noi vogliamo dargli una mano a tenere la posizione. Perché lo merita, specie se consideriamo il rapporto tra difficoltà della ricetta (nulla), costo (molto basso), e resa (ottima).

Essendo stato, un tempo, così diffuso, il castagnaccio ha diverse varianti, per la gran parte ottenute con ingredienti poveri. Qui riportiamo la versione base della Liguria.

Ingredienti

Farina di castagne, acqua, pinoli, uvetta, olio extravergine, sale.

Per quanto riguarda la quantità, la farina in rapporto alla teglia deve essere tanta da formare un castagnaccio alto circa 1,5 cm, l’acqua in misura tale da formare una pastella piuttosto liquida, per esempio come quella delle crêpe, e un pizzico di sale. Alcuni sostituiscono, in tutto o in parte, l’acqua con il latte, e aggiungono zucchero. Questione di gusti, noi preferiamo la versione acqua e farina. Alla pastella aggiungeremo un po’ d’olio, e pinoli e uva passa fatta rinvenire in acqua, nella misura che preferiamo. Si possono mettere anche rosmarino e/o semi di finocchio, usanza forse venuta dalla Toscana, pezzetti di noci e di scorza d’arancia. Ungiamo bene la teglia con l’olio e versiamo l’impasto.

Il nostro dolce dovrà cuocere in forno a 190 gradi per tre quarti d’ora circa, in ogni caso finché sulla superficie non si formeranno delle crepe sottili.

Già buono da solo, il castagnaccio si accompagna bene alla ricotta. E a un vino dolce.

Placet experiri!