Torna “Genova in blu“, il programma di eventi collaterali al Salone Nautico. Dal 19 al 24 settembre appuntamenti culturali, gastronomici e mondani per far scoprire ai turisti e ai visitatori del Salone i mille volti della città.

Il “dopo Salone” accompagnerà le sere in città con musica e danze. In programma anche la 32esima edizione di Millevele, la veleggiata cittadina con centinaia di vele che durante l’ultimo weekend del Salone coloreranno il mare di fronte alla città.

E ancora, previste riduzioni sui biglietti per chi visita i Musei genovesi mostrando il ticket del Salone Nautico, le mostre, gli itinerari e i concerti.

Anche quest’anno lo Iat Mobile sarà presente accanto alla Fiera per fornire informazioni turistiche ai visitatori.

«Il Salone Nautico accende le luci della ribalta internazionale su Genova – commenta Paola Bordilli, assessore al Commercio, artigianato e grandi eventi del Comune di Genova – i visitatori e i turisti troveranno musei aperti, visite guidate, potranno anche scoprire i murales di Certosa. Alla predisposizione di questo calendario ricco e variegato abbiamo lavorato in grande sinergia con Ucina, Camera di Commercio e con i Centri Integrati di Via che oltre ad animare le vie della città con spettacoli, esibizioni di danza e giochi hanno pensato anche ad iniziative per renderle più belle ed accoglienti».

Ilaria Cavo, assessore alla Cultura e allo Sport di Regione Liguria, sottolinea: «È tutto il territorio ad animarsi, non solo il centro. Il programma coinvolge i vari quartieri, ma spazia in molti settori: dalla ristorazione alla comicità, dalla musica classica all’arte contemporanea. E Genova in Blu ha pensato anche ai più giovani: domenica 22 settembre in piazza De Ferrari ci sarà Deejay Time per la città. Dalla trasmissione radiofonica di Radio DJ Albertino, Fargetta, Molella e Giorgio Prezioso si esibiranno in un concerto aperto alla città. Anche l’iniziativa del MuMa di raccontare il porto, l’arte marinara e le antiche tradizioni marinare è un modo per riportarci alle radici, a contestualizzare un grande salone nautico, che ogni anno sa rinnovarsi e guardare avanti, nella storia e nella tradizione della città che lo ha fatto crescere».

Anche quest’anno la Camera di Commercio ha contribuito in maniera significativa: «Quest’anno – dichiara Maurizio Caviglia, segretario generale Camera di Commercio di Genova – lo storico “Progetto Accoglienza” lanciato dalla Camera negli anni dei saloni “lunghi”, che speriamo ritornino presto, per invitare espositori e visitatori a lasciare a casa l’automobile, fa un passo avanti in direzione green, con lo shopping bus elettrico di Amt e i nuovi scooter elettrici. E anche il fuori Salone Genova in Blu avrà una veste nuova grazie a una segnaletica a terra innovativa, basata su scritte realizzate con pitture removibili che rimanderanno a una comunicazione interamente on line».

Genova In Blu, il programma