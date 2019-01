La Liguria traina l’innovazione in Italia in relazione a capacità di spesa dei fondi dell’Unione Europea in Information and communication technology, Ricerca e Innovazione.

Secondo una ricerca condotta dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, la Liguria è al primo posto per spesa rendicontata: 45%, seguita da Emilia Romagna (41%), Toscana e Valle d’Aosta (38%).

La media italiana degli occupati nel settore è del 3,4%, trainata proprio dalla Liguria (4%), Lombardia (4,7%) e Lazio (6,1%), mentre gran parte delle regioni ha una quota di occupati in settori ad alta intensità tecnologica al di sotto del 2,5%.

Le buone notizie si fermano qui per i consulenti del lavoro, che evidenziano come, nonostante le grandi ambizioni del piano nazionale “Agenda Digitale”, l’attuazione del programma stenti a decollare: l’Italia si colloca sul fondo della classifica dei Paesi virtuosi dell’Unione Europea per la capacità di spesa dei fondi in Ict e Ricerca e Innovazione. In totale i fondi disponibili a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020) per favorire l’innovazione nel nostro Paese sono 8,3 miliardi di euro: 6 miliardi per la ricerca e l’innovazione e 2,3 miliardi per lo sviluppo dell’Ict. Si tratta di un valore molto alto di risorse disponibili, il terzo dopo Polonia e Spagna. Ma, dopo quasi cinque anni dall’avvio dell’Agenda digitale italiana, se si osserva la quota di investimenti rendicontati e impiegati dal nostro Paese, si nota che sono stati spesi solo 828 milioni (pari al 12,3% del totale), collocando l’Italia al quart’ultimo posto in classifica.

Il report è realizzato analizzando gli open data della Commissione europea, aggiornati a settembre 2018.