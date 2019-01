L’Università di Genova è il primo ateneo italiano accreditato a svolgere corsi di formazione e di aggiornamento sanitario “First Aid” e “Medical Care”: il nuovo corso di formazione sanitaria del personale navigante marittimo viene inaugurato dal SimAv (Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata dell’Università di Genova).

Il corso sarà inaugurato lunedì 28 gennaio, alle 9, al SimAv (via Antonio Pastore 3, Genova). Saranno presenti Nicola Carlone, direttore marittimo della Liguria – Comandante della Capitaneria di Porto di Genova, Manrico Balbi, presidente del SimAv ed Enrico Giunchiglia, pro rettore vicario.

Questa prima edizione del corso, unico nel suo genere in Italia, si svolge dal 28 al 30 gennaio 2019 ed è articolato in 24 ore complessive di formazione, suddivise tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche svolte con tecniche di simulazione. Prevede appunto il rilascio del certificato di addestramento First Aid.

La peculiarità risiede nella possibilità di eseguire, con elevato realismo, le azioni di primo soccorso nel centro di simulazione più evoluto d’Italia: il SimAv, nato nel 2015, è uno dei primi centri italiani di simulazione in medicina, l’unico che abbia portato la simulazione anche negli ambiti di economia, giurisprudenza e psicologia.

Gli argomenti trattati durante il corso: la cassetta di primo soccorso e le nozioni elementari di primo soccorso, gli interventi di assistenza medica da adottare in caso di salvataggio con particolare riferimento a quelli da effettuare in caso di annegamento, le procedure necessarie per la richiesta di assistenza medica via radio, per il trasporto del malato con elicottero o per l’effettuazione delle cure mediche ai marittimi in collaborazione con le autorità portuali.

Al termine della fase d’aula gli studenti saranno chiamati a sostenere una prova finale come previsto dalla convenzione ILO MLC 2006.