Savona, interventi di asfaltatura a Vadino

Sono iniziati oggi ad Albenga i lavori di ripristino degli asfalti nelle vie interessate dagli interventi per la posa delle tubazioni finalizzate al collettamento del quartiere di Vadino al sistema di depurazione.

L’amministrazione comunale ha deciso di integrare le lavorazioni di ripristino già previste con risorse proprie per garantire un intervento più completo e duraturo.

In particolare, le lavorazioni riguarderanno via Piave – in corso d’opera – e, a seguire, via Transvolatori Atlantici e via Viveri.

La decisione è stata assunta a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato nei giorni scorsi con gli uffici comunali e con i consiglieri comunali Barbara Vullo e Franco Presburgo, per valutare nel dettaglio le condizioni della viabilità e programmare un intervento che risponda in modo efficace alle esigenze del quartiere.

L’obiettivo è quello di concludere le opere garantendo non solo il completamento dell’importante intervento infrastrutturale legato alla depurazione, ma anche il miglior ripristino possibile della pavimentazione stradale nelle vie interessate.