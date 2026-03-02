Franco Bardelli nuovo segretario provinciale Fesica della Spezia

Franco Bardelli è il nuovo segretario provinciale, La Spezia, della Fesica – Federazione sindacati industria, commercio e artigianato.

La nomina è stata formalizzata dal segretario generale Bruno Mariani, nel corso di un incontro con il sindaco Pierluigi Peracchini. Bardelli, già attivo da tempo nel sindacalismo spezzino, ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei lavoratori “la propria esperienza consolidata”, puntando su contrattazione territoriale, tutela dei diritti e confronto con le istituzioni locali.

A supportarlo, il vicesegretario regionale Fesica Liguria, Domenico Daniele Geria, che ha sottolineato il ruolo strategico della Spezia come hub economico e logistico dell’area.

Nella nuova compagine sindacale spazio anche per Ana Castillo, punto di riferimento per i lavoratori stranieri, prossima all’apertura di uno sportello a loro supporto in collaborazione con il nuovo segretario provinciale.

La Fesica, con la nuova segreteria della Spezia, “punta a rilanciare la presenza sindacale sul territorio a tutela dei lavoratori, intensificando il dialogo con Comune, imprese e dipendenti, con particolare attenzione a welfare, innovazione e qualificazione occupazionale”.