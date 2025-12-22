Triacca Trasporti, storica realtà nel settore dei trasporti e della logistica industriale, la sera del 20 dicembre ha festeggiato i 50 anni di attività insieme a clienti, partner, fornitori, amici e dipendenti nella Sala 1906 dello stadio Alberto Picco della Spezia.

Triacca La Spezia srl è stata fondata nel 1974 da Petri Giovanni e Triacca Maria Rosa. Nel corso degli anni l’azienda ha visto il passaggio alla seconda generazione: i figli Doriano e Federico hanno raccolto l’eredità dei fondatori e a tutt’oggi sono soci dell’azienda, proseguendo il percorso di sviluppo e consolidamento sul mercato.

Alla serata hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore della Regione Giacomo Raul Giampedrone e la senatrice Stefania Pucciarelli.

L’evento ha rappresentato un momento di festa e di condivisione, celebrando mezzo secolo di storia, competenze e crescita, nonché il contributo di Triacca allo sviluppo del tessuto economico e logistico del territorio spezzino e nazionale.

«Cinquant’anni non sono un traguardo, ma la conferma della lungimiranza dei soci fondatori, Giovanni e Maria Rosa, che con coraggio e visione hanno dato vita a questa impresa. A loro va il nostro primo e più sentito ringraziamento – ha detto il ceo Federico Petri nel suo discorso -. Il testimone è poi passato a Doriano e Federico, che hanno continuato a credere in questo progetto, affrontando sfide e cambiamenti con determinazione e innovazione. Oggi siamo in una fase importante: il passaggio alla terza generazione, già presente in azienda e pronta a raccogliere questa eredità. Questo è il segno che la nostra storia non si ferma, ma guarda avanti con entusiasmo».