Circle annuncia l’avvio di un nuovo progetto di Digital Supply Chain basato sull’ecosistema Milos®, finalizzato all’implementazione di un sistema digitale e ottimizzato per la gestione dei processi operativi, l’utilizzo di dati in tempo reale e la semplificazione delle procedure doganali.

Il progetto, del valore complessivo di circa 280.000 euro, rientra nell’ambito delle iniziative LogIN Business e si inserisce nel percorso di crescita del Gruppo volto a favorire l’adozione di soluzioni digitali avanzate lungo la supply chain, con particolare attenzione a efficienza operativa, interoperabilità tra sistemi e qualità del dato.

L’iniziativa prevede l’implementazione della Suite Milos® Terminal Operating System (TOS) e di specifici moduli applicativi della piattaforma Milos®, progettati per supportare la gestione integrata delle operazioni di terminal e migliorare il coordinamento tra i diversi attori coinvolti nei flussi logistici e documentali. La soluzione consentirà una visibilità in tempo reale delle attività operative e una maggiore integrazione con i sistemi informativi esistenti.

Il progetto è inoltre sviluppato in coerenza con il Regolamento europeo eFTI (EU Regulation 2020/1056) e contribuisce alla progressiva digitalizzazione delle informazioni di trasporto, favorendo lo scambio strutturato e sicuro dei dati e anticipando l’evoluzione normativa in materia di logistica digitale.

Grazie all’adozione dell’ecosistema Milos®, l’iniziativa punta a incrementare in modo significativo l’efficienza dei processi operativi, riducendo tempi di gestione, complessità e costi operativi. L’introduzione di soluzioni di dematerializzazione documentale e di ottimizzazione dei flussi informativi consente inoltre di eliminare il cartaceo, contribuendo al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale. La modernizzazione delle infrastrutture digitali, in linea con i requisiti del bando “Login Business”, rafforza infine la competitività del sistema logistico-portuale, favorendo una gestione più integrata e multimodale dei flussi mare-terra e modelli decisionali evoluti, basati sui dati.

«Questa iniziativa conferma la capacità di Circle di trasformare la complessità operativa della supply chain in valore attraverso soluzioni digitali concrete e scalabili, contribuendo in modo concreto alla crescita del portafoglio ordini di Circle e alla progressiva valorizzazione dell’ecosistema Milos®. Il progetto rafforza infatti la nostra presenza nel segmento portuale e logistico e si inserisce nel percorso di sviluppo del Gruppo, sostenendo continuità nell’esecuzione del piano industriale “Connect 4 Agile Growth”», commenta Luca Abatello, presidente e ceo di Circle Group.