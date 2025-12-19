Asl 5 comunica che da domani, sabato 20 dicembre, i servizi adi – assistenza domiciliare integrata, triage e ambulatorio infermieristico verranno trasferiti dalla Casa della Salute (via Paci 1) alla Casa di Comunità in via Cisa (piano -1, lato piastra ambulatoriale) a Sarzana rispettando gli stessi giorni e orari:
- Adi: dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19;
- Triage: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.30;
- Ambulatorio infermieristico: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 12.30.
