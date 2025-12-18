Il programma MoVe-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti), grazie a un emendamento approvato al bilancio, sarà applicato a tutta la Liguria. «Tutti i Comuni interessati dalle limitazioni saranno obbligati ad adottare questo sistema» dichiara Federico Bogliolo, consigliere regionale di Vince Liguria–Noi Moderati, commentando l’approvazione dell’emendamento al bilancio regionale che introduce il programma MoVe-In per tutti i veicoli oggi soggetti a limitazioni (Euro 0, 1, 2, 3 e 4) e per quelli che lo saranno in futuro.

Il MoVe-In è un servizio già attivo in altre regioni e che consente ai proprietari di veicoli soggetti a limitazioni di circolare, monitorati da scatola nera all’interno del veicolo con restrizioni tarate sull’inquinamento della vettura.

«È una vittoria importante per tutti i liguri che non possono permettersi un cambio di veicolo – dice Bogliolo – e di cui vado veramente fiero in quanto ne fui promotore, quando ancora non se ne parlava. Oggi diventa una scelta strutturale di Regione Liguria, che permette di tutelare l’ambiente senza penalizzare migliaia di cittadini che potranno comunque utilizzare per un determinato range chilometrico annuo i propri mezzi. Parliamo di quasi metà del parco veicoli ligure, persone che usano l’auto in modo occasionale e che, senza questo sistema, sarebbero state escluse dalla mobilità. MoVe-In rende le politiche ambientali più giuste, concrete e sostenibili».