Duecentonove allievi Its con il diploma in mano, di cui il 17% donne, divisi in 12 classi e diversi ambiti del settore. Questi, in sintesi, i numeri del Graduation Day 2025 dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile. principale istituzione nazionale per la mobilità sostenibile, che quest’anno festeggia venti anni di attività.

Il Graduation Day 2025 si è svolto questa mattina nell’Auditorium dell’Acquario di Genova, per segnare ulteriormente il legame profondo tra le attività mercantili e lavorative con quelle dell’ambiente marino. La cerimonia è stata anche il momento di ultima presentazione della futura sede di Palazzo Tabarca, dove l’Accademia troverà casa a partire dalla primavera del 2026, dopo un cantiere finanziato dai fondi Pnrr che vedrà sorgere nel cuore dell’antico porto di Genova il più grande centro di simulazione in ambito marittimo di tutto il Mediterraneo.

Al Graduation Day di questa mattinasono stati presenti presenti l’assessora della Regione Liguria con delega a Formazione, Orientamento al Lavoro e Politiche dell’Occupazione, Simona Ferro, il vicesindaco della Città metropolitana di Genova, Simone Franceschi, l’assessora alla Sicurezza Urbana del Comune di Genova Arianna Viscogliosi, il Comandante del Porto di Genova, Ammiraglio Ispettore Antonio Ranieri, e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Alessandro Clavarino.

Le dodici classi di allievi che hanno celebrato oggi la consegna dei diplomi rappresentano la varietà di programmi formativi dell’Accademia. Per quanto riguarda Coperta, sono stati 56 gli allievi diplomati (Coperta ed. 51-52-53), mentre hanno ricevuto il diploma 32 allievi delle edizioni 40 e 41 delle classi di Macchina. Della classe “Commissario 3”, in 16 sono stati gli Allievi diplomati, mentre sono 18 i colleghi del corso ITS Multimedia Technician che hanno raggiunto l’obiettivo. Grande successo anche per le classi di Logistica edizioni 4 e 5, che portano un totale di 39 diplomati, Ferroviario edizioni 4 e 5 (29 diplomi), e Costruttori 3 (19 diplomi totali). I 209 Allievi diplomati provengono da 14 diverse regioni d’Italia.

Dichiara Paola Vidotto, direttrice generale dell’Accademia Italiana Marina Mercantile: «Questa giornata è un momento di festa per tutti coloro che hanno intrapreso un percorso ITS con convinzione, ambizione e volontà. Il mondo del mare ha sempre più necessità di tecnici altamente specializzati, e la nostra ampia rete di partnership con oltre 150 aziende del settore ci consente di formare ragazzi e ragazze di tutta Italia, per consegnare loro un futuro concreto di lavoro di ampio respiro, solido e fortemente richiesto dall’economia nazionale».

Dal 2005 a oggi l’Accademia ha ospitato oltre 750 docenti, diplomando circa 3.660 allievi e allieve di tutta Italia, di cui ben 2.620 allievi ufficiali, suddivisi in Coperta e Macchina. I 69 corsi da Allievo Ufficiale di Coperta hanno visto ben 1.642 studenti e studentesse. Gli allievi ufficiali di Macchina seguono, a livello numerico, poco distaccati: 978 i corsisti in totale. Ma dal 2005 si sono susseguite anche 9 diverse edizioni dei corsi di Logistica (225 allievi), Ferroviario (6 edizioni – 150 diplomati/diplomandi), Ambito Portuale (2 edizioni, circa 50 allievi). E ancora: 100 allievi per i corsi di Cantieristica Navale, circa 75 per le 3 edizioni del corso da Ship Manager / Superintendent, oltre 120 per i corsi da Cuoco e Pasticcere di Bordo, altri 120 nelle 5 edizioni da Commissario di Bordo, 100 Allievi per le 4 edizioni da Hospitality Manager, e ulteriori 100 Allievi per il corso da Multimedia Technician.