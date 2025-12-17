Si è svolta questa mattina presso l’Ospedale Nostra Signora di Montallegro l’inaugurazione della Casa della Comunità di Rapallo, nuovo presidio sanitario territoriale destinato a rafforzare i servizi di prossimità e l’assistenza ai cittadini.

La cerimonia è iniziata alle ore 9 alla presenza del sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, dei presidenti dei Consigli Comunali di Rapallo, Mentore Campodonico, e di Zoagli, Alessandro Pioli, dell’assessore comunale di Rapallo, Fabio Mustorgi, dei consiglieri comunali di Rapallo, Dorotea Giavina e Pier Giorgio Briganti, dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò e del direttore generale di Asl 4 Paolo Petralia, che ha fatto gli onori di casa illustrando tutte le novità e i servizi della struttura.

Al termine degli interventi si è svolto il taglio del nastro e la benedizione della nuova struttura, con la visita ai locali del piano terra e del primo piano della Casa della Comunità. La mattinata si è poi conclusa con la visita ai locali del reparto di oculistica e con l’inaugurazione di una nuova attrezzatura per la cura della maculopatia donata alla struttura da Bayer Italia grazie all’opera della onlus Comitato Macula.

La Casa della Comunità rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio, pensato per offrire ai cittadini un accesso più semplice e integrato ai servizi sanitari e sociosanitari, in linea con il modello di sanità di prossimità.

«L’apertura della Casa della Comunità – dichiara il sindaco Elisabetta Ricci – è un passaggio fondamentale per rafforzare l’assistenza territoriale e avvicinare concretamente la sanità ai cittadini. Si tratta di una struttura strategica, che migliora l’organizzazione dei servizi e risponde in modo più efficace ai bisogni della popolazione. Un risultato importante, reso possibile anche grazie all’impegno costante del consigliere comunale con incarico alla sanità Salvatore Alongi, che ringrazio per il lavoro svolto e per la determinazione con cui ha seguito ogni fase di questo percorso».

«In qualità di consigliere incaricato alla Sanità del Comune di Rapallo e di Presidente del Distretto Sociosanitario n. 14 – aggiunge Salvatore Alongi – esprimo tutta la mia soddisfazione per la realizzazione della Casa di Comunità. Come annunciato, l’opera è stata completata e attivata entro la fine del 2025, nel pieno rispetto dei tempi previsti. Si tratta di un passaggio fondamentale per il rafforzamento delle risorse sanitarie, non solo per Rapallo, ma per tutto il territorio del Distretto. Pur non avendo potuto presenziare fisicamente all’inaugurazione, in quanto impegnato in sala operatoria nello svolgimento della mia attività di chirurgo oculare, ho seguito costantemente ogni fase del progetto, dalla pianificazione all’attivazione. Il mio impegno per la sanità del territorio resta una priorità assoluta».