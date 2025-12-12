Il consiglio di amministrazione di Erg ha nominato un nuovo consigliere di amministrazione dopo le dimissioni di Luca Bettonte anche da membro del comitato strategico: è Paolo Arlandini.

Arlandini è nuovo consigliere di amministrazione non esecutivo della Società e membro del comitato strategico. Il consigliere resterà in carica fino alla prossima assemblea degli Azionisti di Erg e, a oggi, non risulta detenere azioni della società.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, ha valutato lo stesso come non indipendente con riferimento a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dal codice di corporate governance promosso da Borsa Italiana, tenuto altresì conto dei criteri quantitativi e qualitativi definiti nel regolamento per l’operatività

del consiglio di Amministrazione, del comitato controllo rischi e sostenibilità e del comitato

nomine e compensi, sulla base delle informazioni fornite dal consigliere.