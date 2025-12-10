La Giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi sulle reti fognarie finalizzati all’accertamento e regolarizzazione degli scarichi.

Il progetto mira a effettuare verifiche e interventi sulle reti fognarie con l’obiettivo di regolarizzare gli scarichi, eliminare le commistioni tra reti nere e bianche e, in ultima analisi, ottenere un miglioramento del servizio di depurazione e l’individuazione e l’eliminazione di eventuali sversamenti a mare.

L’investimento complessivo per gli interventi ammonta a 189.792 euro. Tale importo sarà finanziato attraverso un avanzo di bilancio riservato al servizio idrico integrato.

Il sindaco Elisabetta Ricci spiega: «Con l’approvazione di questo progetto esecutivo, diamo il via a interventi strutturali e di fondamentale importanza per la nostra città e per l’ambiente. La regolarizzazione degli scarichi e l’eliminazione delle commistioni tra le reti non sono solo un obbligo normativo, ma un impegno concreto che l’Amministrazione si assume nei confronti dei cittadini per garantire un servizio di depurazione più efficiente e, soprattutto, per tutelare la salute del nostro mare e del nostro litorale»

L’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio, aggiunge: «Questo progetto, frutto del lavoro rigoroso del nostro Ufficio Tecnico, rappresenta un passo avanti significativo nella cura delle nostre infrastrutture idriche. I quasi 190 mila euro di investimento, coperti da avanzo vincolato per la depurazione, dimostrano la nostra attenzione nel destinare risorse specifiche a opere essenziali. Intervenire sulle reti fognarie significa prevenire problematiche future e garantire una gestione del ciclo idrico integrato più moderna e responsabile».