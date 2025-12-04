A Recco sono iniziati i lavori di riqualificazione ed efficientamento della pubblica illuminazione, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, limitare l’impatto ambientale e aumentare la sicurezza. Sono stati acquistati 222 nuovi apparecchi stradali a tecnologia led, che sostituiranno gli impianti ormai obsoleti e soggetti a guasti frequenti, responsabili negli ultimi anni di zone buie e disagi per i cittadini. L’amministrazione comunale ha deciso di procedere con una sostituzione massiva dei corpi illuminanti, scegliendo soluzioni led più sicure, efficienti e sostenibili.

La fornitura è stata affidata alla ditta Schréder di Milano, per un investimento complessivo di 68.842 euro e l’installazione sarà completata entro la fine dell’anno.

«L’intervento – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Rastelli – nasce dalla necessità di sostituire tutte le lampade del centro, mettendo in sicurezza l’illuminazione e adeguandola alle norme contro l’inquinamento luminoso. Abbiamo iniziato dalla sistemazione delle plafoniere sotto i porticati, che erano non solo fuori norma ma anche pericolose perché potevano staccarsi. Le nuove plafoniere a raso eliminano questo rischio e impediscono lo stazionamento dei piccioni, con un evidente miglioramento igienico-sanitario. Inoltre, le nuove lampade saranno rivolte verso il basso, riducendo l’inquinamento luminoso e migliorando la performance tecnica».

I nuovi apparecchi, modello Stylage, uniscono design classico e moderno, risultando adatti sia alle aree storiche che a quelle urbane più recenti. Sono dotati di vetro piano e di una distribuzione “cut-off” che indirizza la luce solo dove serve, riducendo al minimo la dispersione luminosa. Gli apparecchi vantano uno 0% di emissione verso l’alto, caratteristica che li rende “Dark-Sky friendly”, riconosciuti dall’Associazione Internazionale Cielo Buio per garantire paesaggi con elevato comfort visivo e minima dispersione di luce.