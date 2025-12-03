Intervento straordinario in via Čechov a Genova, in Val Polcevera, per la rimozione di ingombranti, materiale edile, mobili e altri materiali abbandonati illegalmente lungo la strada.

L’operazione, realizzata da Amiu su indirizzo del Comune di Genova, rientra nel programma di attività mirate contro il degrado che nel corso dell’anno ha già portato a numerosi interventi straordinari in diverse zone della città, con ulteriori azioni già programmate nelle prossime settimane nelle aree maggiormente esposte al fenomeno degli abbandoni.

Presenti sul posto l’assessora comunale all’Ambiente Silvia Pericu, il presidente del Municipio val Polcevera Michele Versace, l’assessore municipale Walter Sanfilippo e il direttore generale Amiu Roberto Spera.

«Via Čechov è una delle zone dove il fenomeno degli abbandoni è particolarmente evidente, ma non è un caso isolato – dichiara Pericu – nel corso dell’anno abbiamo attivato diversi interventi straordinari e ne abbiamo già programmati altri per i prossimi mesi. È importante ricordare che il codice dell’Ambiente, agli articoli 255, 255-bis e 255-ter, prevede sanzioni molto severe per chi abbandona rifiuti: multe che possono arrivare a 18 mila euro, sospensione della patente se l’abbandono avviene con un veicolo e, nei casi più gravi o con rifiuti pericolosi, perfino la reclusione fino a cinque o sei anni. Chi viola le regole deve sapere che le conseguenze sono concrete. Genova merita rispetto, e questi interventi vanno in quella direzione».

Il presidente del Municipio Valpolcevera, Michele Versace, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: «L’amministrazione comunale sta mantenendo gli impegni presi: questo è stato uno dei primi luoghi visitati dalla sindaca Salis dopo le elezioni e, attraverso un lavoro sinergico con l’assessora all’Ambiente Pericu, con l’assessora Viscogliosi, con il Municipio, con la Polizia Locale e naturalmente con AMIU, si stanno facendo sforzi importanti su tutto il territorio. Oggi realizziamo un intervento di bonifica molto atteso, e questo sarà solo l’inizio: l’area sarà videosorvegliata e seguita con attenzione dalla Polizia Locale per evitare che situazioni simili si ripetano. Genova merita attenzione anche nelle sue periferie, e questa amministrazione sta dimostrando di averla».

Il direttore generale di Amiu, Roberto Spera, ha aggiunto: «Dietro l’abbandono degli ingombranti non ci sono solo comportamenti incivili: in molti casi emergono dinamiche organizzate, con soggetti che operano nell’illegalità per evitare i costi di smaltimento. È un fenomeno che oltre a danneggiare l’ambiente produce anche un impoverimento economico per la città, perché sottrae materiale alla raccolta differenziata, ne abbassa le percentuali e riduce le risorse che potrebbero essere reinvestite nei servizi. Amiu, insieme al Comune e ai Municipi, sta lavorando per interrompere questi meccanismi e ripristinare legalità e decoro nelle aree più critiche, come via Čechov».

Amiu mette a disposizione, da sempre, servizi gratuiti e semplici per lo smaltimento corretto degli ingombranti: ritiro a domicilio (gratuito e a pagamento), centri di raccolta ed Ecovan – strumenti fondamentali per prevenire il degrado e proteggere il territorio.