I sindacati di Amt hanno incontrato oggi l’esperto della composizione negoziata della crisi nominato dalla Camera di Commercio, Giovanni Mottura, che ha illustrato gli esiti dell’incontro svoltosi nel corso della mattinata al Tribunale di Genova.

Nella nota delle segreterie rsa di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, si legge: “Ci è stato riferito che il Tribunale ha recepito la documentazione relativa al piano industriale ed il parere, positivo, conferito dallo stesso esperto relativamente al piano industriale. Erano presenti alcuni creditori, tra i quali alcuni istituti di credito, che hanno presentato memorie; la giudice, accogliendo tutta la documentazione presentata, si è riservata, nel corso della prossima udienza fissata dopo il 12 dicembre, quale termine ultimo per la presentazione delle memorie, la conferma delle misure di protezione dell’azienda dai creditori”.

Nel corso dell’incontro è stato consegnato ai sindacati il piano industriale e la relazione dell’esperto.

“Vista la mole di documentazione fornitaci ci siamo riservati di esprimere le nostre considerazioni di merito a seguito di una analisi approfondita che faremo nei prossimi giorni. Da una prima e rapida visione della documentazione possiamo rilevare che i capitoli di intervento del piano sono quelli già precedentemente comunicati verbalmente: revisione della strategia tariffaria, azioni di efficientemento della struttura industriale e riequilibrio dei contratti di servizio. Abbiamo confermato la piena disponibilità del sindacato a partecipare attivamente al percorso utile alla stabilizzazione di Amt, ribadendo l’indisponibilità a peggioramenti della normativa del personale e a ogni possibile contrazione delle condizioni salariali.Terremo prontamente aggiornato il personale tutto in relazione all’evolversi della procedura e delle interlocuzioni con azienda ed enti locali.