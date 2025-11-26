Il consiglio di amministrazione di Amiu ha rassegnato oggi pomeriggio le dimissioni.

«Questa decisione si inserisce in un percorso di rinnovamento dell’azione amministrativa – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – desidero ringraziare il presidente Giovanni Battista Raggi e tutti i componenti del consiglio di amministrazione per la professionalità dimostrata in questi mesi e per il lavoro svolto nel corso del loro mandato. Con questo gesto hanno confermato senso di responsabilità e attenzione nei confronti delle importanti sfide che l’azienda e la città sono chiamate ad affrontare nel nuovo ciclo amministrativo».

La prima cittadina sottolinea, inoltre, che «Il ciclo dei rifiuti è una priorità assoluta di questo nostro inizio di mandato per garantire un sistema ambientale completo, moderno, efficiente e sostenibile».

In attesa della nomina del nuovo consiglio di amministrazione, gli organi dimissionari garantiranno la piena continuità operativa dell’azienda e dei servizi rivolti alla cittadinanza, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti.

Ogni ulteriore aggiornamento relativo alla composizione dei nuovi organi sociali sarà comunicato tempestivamente, si legge nella nota del Comune.