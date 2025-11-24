Amt Genova informa che l’organizzazione sindacale Cub Trasporti ha comunicato la propria adesione allo sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria Base per venerdì 28 novembre 2025. Contestualmente, l’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato Liguria ha aderito allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da Usb, per la medesima giornata.

Le motivazioni di tali scioperi sono state comunicate da Cub e da Usb.

Amt: modalità di adesione allo sciopero del 28 novemb re

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30

sarà nelle due fasce: il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

sarà nelle due fasce: il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30

sarà nelle due fasce: il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Servizi garantiti

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno anche garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che, in occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato, effettuato il 20 giugno 2025, hanno aderito il 40,52% degli operatori di esercizio urbani, il 20,95% degli operatori di esercizio provinciali e il 9,09% degli operatori degli impianti speciali. Non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante della Ferrovia Genova Casella e della metropolitana.