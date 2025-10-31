Partiranno lunedì 3 novembre, dalle ore 14, i lavori di riqualificazione dell’area di Largo dei Mille, in prossimità del torrente Recco. L’annuncio è stato dato dal sindaco Carlo Gandolfo e dall’assessore ai lavori Pubblici Sara Rastelli, che hanno programmato l’avvio per il pomeriggio di lunedì prossimo per non interferire con lo svolgimento del mercato settimanale previsto nella mattinata.

I lavori, che comportano un investimento di 150 mila euro e si protrarranno per alcuni mesi, rappresentano il primo lotto di un progetto più ampio volto al restyling di un’area centrale della città. «Dopo la passeggiata a mare, il nuovo obiettivo è proseguire nel miglioramento della qualità e della sicurezza degli spazi pubblici, rendendoli più accoglienti e funzionali. Il nuovo progetto unisce decoro urbano, accessibilità e sostenibilità, restituendo ai cittadini un centro più vivibile e armonico», affermano il sindaco Gandolfo e l’assessore Rastelli.

Il progetto interverrà in modo radicale sulla pavimentazione, con la sostituzione dei vecchi masselli in klinker, migliorando l’accessibilità del percorso perdonale alle persone con disabilità e sistemando nuovi arredi verdi (inserimento di varie essenze) e urbani (panchine, dissuasori e cestini).

Il restyling non si fermerà a Largo dei Mille. Il secondo lotto del progetto, infatti, proseguirà con la pavimentazione dei marciapiedi di via Biagio Assereto, completando così la riqualificazione dell’intera zona.