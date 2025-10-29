A Rapallo si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria lungo la strada di collegamento tra la frazione di Arboccò e il centro cittadino.

L’opera, del valore complessivo di 157.910,97 euro, ha riguardato il consolidamento e la messa in sicurezza di un tratto viario che presentava criticità da tempo. Con la riapertura al traffico, anche i mezzi pesanti e del trasporto pubblico possono tornare a transitare regolarmente, migliorando la viabilità e i collegamenti tra la frazione di Arboccò e il resto della città di Rapallo.

L’intervento rientra nel più ampio programma comunale di manutenzione e sicurezza della rete viaria cittadina. L’asfaltatura finale della carreggiata verrà eseguita successivamente a cura della ditta incaricata dei lavori di posa della fibra ottica.

Nel frattempo proseguono i lavori in via Carcassoni e via Sotto la Croce, dove sono in corso opere di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti stradali.