La Giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto per la gestione, manutenzione, reperibilità e pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione per il quadriennio 2026-2029, con un investimento complessivo di 1.150.630 euro.

Il piano prevede la prosecuzione e il potenziamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di illuminazione pubblica, con l’obiettivo di garantire sicurezza, efficienza energetica e tempestività di intervento su tutto il territorio comunale.

L’investimento, che potrà essere prorogato per ulteriori due anni (2030-2031), consentirà di mantenere in efficienza oltre 5.000 punti luce, intervenendo su guasti, emergenze e situazioni di rischio, e proseguendo nel percorso di ammodernamento e digitalizzazione del sistema di illuminazione cittadina.

«La pubblica illuminazione è un servizio essenziale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini – dichiara il sindaco Elisabetta Ricci – Con questo nuovo piano pluriennale assicuriamo continuità ed efficienza a un servizio strategico, rafforzando il monitoraggio costante e la capacità di intervento immediato in caso di criticità».

«Questo progetto – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio – rappresenta un ulteriore passo avanti verso una gestione moderna e sostenibile dell’illuminazione cittadina. La pianificazione a lungo termine consente di garantire una rete più sicura e performante, in linea con gli standard di qualità energetica e ambientale».