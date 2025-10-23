Prosegue domani, venerdì 24 ottobre 2025, il Festival della Scienza di Genova, la manifestazione giunta alla ventitreesima edizione e riconosciuta come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo in programma fino a domenica 2 novembre 2025. La parola chiave scelta per l’edizione 2025, Intrecci, fa da filo conduttore agli oltre 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 35 location, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti tra animatori e animatrici, studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro.

Il programma di venerdì 24 ottobre

Oltre a 17 mostre e 72 laboratori, il calendario di venerdì 24 ottobre include anche 8 conferenze e 1 evento speciale:

ore 17:30, Palazzo Ducale, Accademia Ligure di Scienze e Lettere

Invulnerabili – Il caleidoscopio della sicurezza

Tavola rotonda con Fabrizio Bracco, Serena Cattari, Giulia Leoni, Andrea Ottolia, modera Emanuela Marcenaro

ore 17:30, Biblioteca Universitaria di Genova

Gli intrecci invisibili tra scienza e salute – Dal microscopio di Galileo ai misteri del dna e dei neuroni

Lectio Magistralis con Alberto Diaspro, modera Angela Bracco

ore 17:30, Palazzo Ducale, Sala delle Donne

Raise, un ecosistema che guarda al futuro – Robotica e IA per vivere meglio

Tavola rotonda con Silvia Biasotti, Giulia Bodo, Elisa Costa, Francesca Garaventa, Simona Tirasso, modera Daniele Chieffi

ore 18, Galata Museo del Mare, Auditorium

Come sarà la medicina del futuro? – Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Lectio Magistralis con Pietro Liò, modera Italia De Feis

ore 18, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Una miriade di sistemi planetari – La Terra non è più sola: e adesso?

Lectio Magistralis con Michel Mayor, modera Paola Catapano

ore 18, Villa Pallavicino delle Peschiere

Bocconi tecnologici: saziare con il design – Un sorprendente aperitivo interattivo

Evento speciale con Vincenzo Fogliano

ore 18, Palazzo Ducale, Cisterne

Cervelli da assemblare – La sfida della neuroingegneria

Un bicchiere di scienza con Martina Brofiga e Paolo Massobrio

ore 18.30, Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio

Connessioni e intrecci nella ricerca oncologica – Meccanismi, innovazioni tecnologiche e terapie

Tavola rotonda con Francesco Nicassio, Graziana Scavone, Velia Siciliano, Marco Tagliamento

ore 21, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Sussurri dall’universo – L’eco delle onde gravitazionali

Conferenza spettacolo con Alessandro Cardini, Federica Govoni e Antonio Zoccoli. Musiche di Giulia Tagliavia