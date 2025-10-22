A Recco ricomincia la nuova stagione di “Chimica & Cucina” presso il ristorante “Da O Vittorio”, rassegna scientifico-gastronomica ideata e condotta dal professor Riccardo Carlini, docente di Chimica al Liceo Artistico Klee-Barabino di Genova e divulgatore scientifico.

Il primo appuntamento in programma sarà giovedì 23 ottobre alle ore 19 e sarà dedicato ai piatti preferiti da Giuseppe Verdi. Durante la serata verranno esplorati gli aspetti degli alimenti, le proprietà organolettiche, gli abbinamenti e le ricette originali del grande compositore, con approfondimenti nutrizionali e terapeutici. Non mancheranno esperimenti chimici dal vivo e, come da tradizione, la cena a tema con un menù completo, arricchito da una speciale interpretazione della focaccia col formaggio.

L’evento vede il patrocinio del Comune di Recco.