I disservizi sulla raccolta dei rifiuti di questi giorni in città a Genova, con i contenitori pieni a causa di “difficoltà operative degli impianti di trattamento e smaltimento situati fuori regione”, come comunicato da Amiu, stessa, hanno spinto la sindaca di Genova, Silvia Salis, a richiamare i vertici della partecipata, dopo l’incontro di venerdì scorso in cui alla prima cittadina erano state date rassicurazioni sulle criticità che stanno compromettendo l’efficienza della raccolta e la pulizia della città.

Lo riporta l’agenzia Ansa.

Il problema, al momento, si registra sull’indifferenziato e Amiu stessa ha chiesto ai cittadini sui social di contribuire a ridurre i disagi impegnandosi ancora di più nella raccolta differenziata: più materiali si separano correttamente, meno indifferenziato resta non raccolto.

Intanto, domani mattina alle 9, i vertici sono convocati in Comune. La sindaca, a quanto pare, non sarebbe più disposta ad attendere oltre per una soluzione che chiede sia immediata e concreta, nell’interesse dei cittadini e del decoro urbano.