L’assemblea degli azionisti di Giglio Group spa in data 3 ottobre ha approvato all’unanimità l’aumento a pagamento del capitale sociale per il valore nominale di 3.738.006 euro emettendo (in regime di dematerializzazione) n. 14.204.766 azioni ordinarie, prive di valore nominale, con godimento regolare e dotate di diritti e caratteristiche identici a quelli delle azioni già in circolazione alla data di emissione.

L’aumento sarà sottoscritto da Fortezza Capital Holding srl, di cui 3.238.006 euro mediante conferimento in natura delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di Deva srl e euro 500.000 mediante conferimento in denaro.

L’assemblea ha approvato la delega al consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale fino a 20.000.000 di euro e a emettere obbligazioni convertibili riservate a Global Capital Investment.

L’assemblea ha inoltre approvato la delega al consiglio di amministrazione per un ulteriore aumento di capitale fino a 100.000.000 di euro mediante emissione di azioni ordinarie con diritto di opzione o obbligazioni convertibili, entro cinque anni.

Modifica denominazione sociale in Ops eCom spa

L’assemblea ha approvato inoltre la modifica della denominazione sociale in “Ops eCom spa” e il trasferimento della sede legale da Roma a Milano, via Riberto 21.

Il nuovo cda: Fanelli presidente, Di Meglio a.d.

A seguito delle dimissioni dei precedenti amministratori, l’assemblea ha approvato la determinazione in 5 del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, fissandone la durata in carica in tre esercizi (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027): Filippo Ezio Fanelli è stato nominato presidente, Iana Permiakova vicepresidente, Ciro Di Meglio amministratore delegato, consiglieri Fabio Del Corno e Rosalba Chielli.

Tutti i componenti del cda sono stati tratti dall’unica lista presentata da Meridiana Holding spa (titolare di una partecipazione pari al 57% del capitale sociale) e 3 nominati sulla base delle preferenze espresse dall’assemblea su proposta di Meridiana Holding spa all’unanimità.

Ciro di Meglio è l’azionista di controllo di Fortezza Holding detenendone il 100% del capitale sociale e che Fortezza Holding, a seguito dell’aumento di capitale, deterrà il 29,9% del capitale sociale di Giglio Group.

Collegio sindacale

A seguito delle dimissioni dei precedenti sindaci, l’assemblea ha approvato la nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027, composto da Francesco La Fauci (presidente), Nicola Fumagalli e Maria Lucia Ronchi (sindaci effettivi), Carlo Angelini e Giampietro Maria Teodori (sindaci supplenti).

Aumento di capitale

Il consiglio di amministrazione della Società nella sua nuova denominazione Ops Ecom spa, nominato dall’Assemblea dei soci di Giglio Group, si è riunito a valle della stessa, deliberando, di approvare l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni della società Ops eCom, di un importo massimo complessivo pari a 20.000.000 di euro da emettere in più tranches destinato a un investitore specificamente individuato (Global Capital Investment).

Il cda ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale fino a un massimo di 20.000.000 euro mediante emissione di azioni ordinarie della società a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione.