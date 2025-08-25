Il cda di Giglio Group e i sindaci della stessa società, si sono dimessi.

Lo comunica la società quotata su Euronext Milan.

Le dimissioni sono datate 22 agosto 2025 e avranno efficacia dall’assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il 3 ottobre 2025.

Le dimissioni fanno seguito alla disponibilità già manifestata dagli stessi in data 3 agosto 2025 durante il consiglio di amministrazione a rimettere le cariche attualmente ricoperte, in coerenza con gli accordi di investimento sottoscritti con Fortezza Capital Holding e con Global Capital Investments e in vista dell’assemblea straordinaria e ordinaria che determinerà l’ingresso dei nuovi soci.

Ai primi di agosto il cda ha approvato l’accordo di investimento sottoscritto da Fortezza Capital Holding srl, che prevede un apporto complessivo di 4,5 milioni di euro, articolato nel conferimento del 100% del capitale della società Deva srl, attiva nel settore e-commerce – con valutazione oggetto di perizia di stima attualmente in fase di perfezionamento – e in un versamento in denaro pari a 500.000 euro, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2025.

Il consiglio di amministrazione di Giglio Group ha accettato anche l’offerta vincolante di Global Capital Investments relativa alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile fino a 20 milioni di euro, strutturato in erogazioni mensili su un periodo di 36 mesi.

Alla data delle dimissioni il presidente e amministratore delegato Alessandro Giglio per tramite di Meridiana Holding detiene 8.614.802 di azioni ordinarie della Società pari a circa il 57% del capitale sociale; la vicepresidente Anna Maria Lezzi per il tramite di Luxury detiene 129.450 azioni ordinarie della Società.

Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione delle cariche. Inoltre, Giglio, comunica che è stata convocata per il 3 ottobre 2025 l’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti, in unica convocazione.