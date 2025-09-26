La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha inviato una lettera formale a Camera di Commercio e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, soci di Aeroporto di Genova spa, per esprimere l’interesse dell’amministrazione comunale ad aderire alla compagine societaria che gestisce lo scalo genovese.

La sindaca Salis ha chiesto agli attuali azionisti del “Cristoforo Colombo” di considerare l’interesse manifestato dal Comune di Genova “in occasione di qualsiasi futura modifica, variazione o integrazione della compagine” societaria dell’aeroporto.

Con questa comunicazione, la sindaca sottolinea l’importanza di un coinvolgimento attivo del Comune nel futuro sviluppo dell’aeroporto di Genova, affinché ogni eventuale modifica, variazione o integrazione della composizione societaria possa essere valutata in modo tempestivo e con la giusta considerazione dell’interesse pubblico.

Il Comune di Genova ha ribadito la propria disponibilità a partecipare ai futuri approfondimenti legati alla gestione e allo sviluppo dell’aeroporto, un’infrastruttura strategica per la crescita e la competitività della città, auspicando una collaborazione proficua tra tutti gli attori coinvolti.