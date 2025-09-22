Il Comune di Rapallo informa che, a partire da giovedì 25 settembre 2025, avranno inizio i lavori di consolidamento della muratura a sostegno della strada carrabile comunale di via Carcassoni, all’altezza del civico 5.

Per consentire la regolare esecuzione delle opere, si renderà necessaria la chiusura temporanea al transito veicolare per un periodo stimato di circa due settimane lavorative.

Gli orari di interdizione alla circolazione saranno dalle 8:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 17.

Il transito sarà comunque garantito nelle fasce orarie mattutine, di pranzo e serali. Le limitazioni non riguarderanno i veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine, per i quali sarà sempre consentito il passaggio.

Il Comune di Rapallo invita i residenti e gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e ringrazia per la collaborazione, necessaria per permettere la realizzazione di un intervento volto a migliorare la sicurezza della viabilità.