Ryanair annuncia i voli per l’inverno 2025 all’Aeroporto Internazionale “Cristoforo Colombo” di Genova.

Quest’inverno, Ryanair opererà oltre 40 voli settimanali da/per Genova su 8 rotte – Bari, Bruxelles Charleroi, Cagliari, Catania, Lamezia, Londra Stansted, Napoli, e Palermo.

La storia di Ryanair a Genova è iniziata nel 1999 e da allora la compagnia è cresciuta generando traffico, turismo, occupazione e trasportando oltre 5,5 milioni di passeggeri fino ad oggi.

«Abbiamo il piacere di annunciare oggi l’operativo invernale 2025 da Genova, dove la Ryanair opera dal 1999, generando crescita, investimenti e posti di lavoro nella regione» commenta Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair.

Secondo Francioni, «per sbloccare tutto il potenziale di crescita dell’Italia, Ryanair fa appello al governo e alle regioni affinché’ seguano l’esempio di successo di Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia, dove l’abolizione dell’addizionale municipale ha portato ad una crescita davvero significativa. Qualora l’addizionale comunale fosse abolita in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair potrebbe rispondere con un piano di crescita ambizioso per l’Italia nei prossimi anni che include una crescita del traffico fino ad oltre 80 milioni di passeggeri all’anno, più di 1.500 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri, 40 ulteriori aeromobili basati (per un investimento di $4 miliardi) e 250 nuove rotte negli aeroporti italiani».

Per celebrare l’operativo invernale 2025 a Genova, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale.